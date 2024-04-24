Губерниев о допинг-деле пловцов: «Американцы абсолютно правы – WADA что, пляшет под китайскую дудку? Это лишний раз говорит, как важно быть великой страной»

Ранее Антидопинговое агентство США (USADA) призвало пересмотреть деятельность Всемирного антидопингового агентства (WADA) из‑за ситуации с 23 китайскими пловцами, избежавшими наказания за допинг-пробы на триметазидин.
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