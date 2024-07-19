Бросок на Угледар: Сырский ошеломлен прорывом русских штурмовиков сразу на 5 километров

Радомир Маркуш 18 июля 2024 г., 19:17 Наши бойцы на Южно-Донецком направлении перерезали «дорогу жизни» Т-05−24 По данным «Военной хроники», российские солдаты существенно продвинулись на Южно-Донецком участке фронта с целью нарушения логистики гарнизона ВСУ в Угледаре.