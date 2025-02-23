Дом-яйцо в Москве: история создания, фото

Где находится История здания Что внутри Можно ли купить Интересные факты Где находится дом-яйцо Фото: Моя Планета Дом-яйцо — находится в Москве, в районе Чистых прудов, по адресу: улица Машкова, дом 1 Эпатажный архитектурный объект — дом-яйцо — находится в Москве, в районе Чистых прудов, по адресу: улица Машкова, дом 1.