Дом-яйцо в Москве: история создания, фото

Где находится История здания Что внутри Можно ли купить Интересные факты Где находится дом-яйцо Фото: Моя Планета Дом-яйцо — находится в Москве, в районе Чистых прудов, по адресу: улица Машкова, дом 1 Эпатажный архитектурный объект — дом-яйцо — находится в Москве, в районе Чистых прудов, по адресу: улица Машкова, дом 1.
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