Шваб и насекомые

Кто готовит планетарный голод Сразу после начала 24 февраля специальной военной операции ВС РФ западные СМИ заговорили об угрозе продовольственного кризиса «в странах, зависящих от экспорта зерна и других продуктов питания из Украины и России».
Кто готовит планетарный голод Сразу после начала 24 февраля специальной военной операции ВС РФ западные СМИ заговорили об угрозе продовольственного кризиса «в странах, зависящих от экспорта зерна и других продуктов питания из Украины и России».
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