Щедрые «колонизаторы» дарят 4 миллиарда рублей из бюджета России на центр одарённых детей в Таджикистане. А жадный депутат Матвеев против!

МЕ

Михаил Е

Когда на ЖД работал, было у нас в бригаде трое русских (маде ин Раша), двое "казахов" (один из - кореец (маде ин Беларусская ССР, таки советский человек, постарше меня), но факт казахского гражданства сохраняется). Пара "узбеков"... Вот после выполнения калымных работ в узбекской забегаловке (по чесноку/гостеприимству хозяева стол накрыли). Лёха (урус-ча (может "ша", или "са"), маде ин Самарканд) расслабился: - Вот вы мне говорили: "Езжай своя Россия!". А теперь сами понаехали! Пацаны тогда напряглись - задницы в стулья вжали: вдруг, следующий лагман из нас будет? Это было лет 17 назад. Теперь, реально при такой ситуации, встретить корешей в виде пищи 🙂😐😕