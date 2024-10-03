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Медвежий угол

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Щедрые «колонизаторы» дарят 4 миллиарда рублей из бюджета России на центр одарённых детей в Таджикистане. А жадный депутат Матвеев против!

Щедрые «колонизаторы» дарят 4 миллиарда рублей из бюджета России на центр одарённых детей в Таджикистане. А жадный депутат Матвеев против!

Без всяческой ложной скромности можно заявить, что Россия самая богатая и щедрая страна в мире! Бюджет государства настолько распух от денег, что их просто хочется швырять в улыбающиеся лица бывших братьев по Советскому Союзу.

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Комментарии
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М
ММ
Таджики, убивавшие русских,тоже знали русский язык. А законопослушные они до момента, пока не потребуется убивать русских! Статистику изучите.
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2 час.
МЕ
Михаил Е
Когда на ЖД работал, было у нас в бригаде трое русских (маде ин Раша), двое &quot;казахов&quot; (один из - кореец (маде ин Беларусская ССР, таки советский человек, постарше меня), но факт казахского гражданства сохраняется). Пара &quot;узбеков&quot;... Вот после выполнения калымных работ в узбекской  забегаловке (по чесноку/гостеприимству хозяева стол накрыли). Лёха (урус-ча (может &quot;ша&quot;, или &quot;са&quot;), маде ин Самарканд) расслабился: - Вот вы мне говорили: &quot;Езжай своя Россия!&quot;. А теперь сами понаехали! Пацаны тогда напряглись - задницы в стулья вжали: вдруг, следующий лагман из  нас будет? Это было лет 17 назад. Теперь, реально при такой ситуации, встретить корешей в виде пищи 🙂😐😕
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1 час.
Наталия
Будем всячески одаривать таджиков, укрепляя в них уверенность в том, что реституции, что Россия у них в вечном  ДОЛГУ за надуманную &quot;колонизацию&quot;. И в то же время собирать  деньги со своих граждан на лечение наших детей, на покупку необходимой техники и предметов экипировки для бойцов на СВО.
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1 час.

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