День Серафима Саровского 15 января: в чем помогает святой

Православные христиане 15 января отмечают преставление преподобного целителя и чудотворца Серафима Саровского — одного из самых известных и почитаемых святых, который даже после смерти помогает молящимся в избавлении от разных недугов и напастей.
Православные христиане 15 января отмечают преставление преподобного целителя и чудотворца Серафима Саровского — одного из самых известных и почитаемых святых, который даже после смерти помогает молящимся в избавлении от разных недугов и напастей.
Свежие комментарии