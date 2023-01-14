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День Серафима Саровского 15 января: в чем помогает святой

День Серафима Саровского 15 января: в чем помогает святой

Православные христиане 15 января отмечают преставление преподобного целителя и чудотворца Серафима Саровского — одного из самых известных и почитаемых святых, который даже после смерти помогает молящимся в избавлении от разных недугов и напастей.

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