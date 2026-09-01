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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Прогноз погоды на 1 сентября

Прогноз погоды на 1 сентября. 🌤Переменная облачность. ☂Без существенных осадков. 🌬Ветер южный, юго-восточный 6-11 м/с.

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