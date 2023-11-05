Обзор RoboCop: Rogue City

Платформы: PS5 XSEX PC Разработчик: Teyon Издатель: Nacon Жанры: FPS action Несмотря на то, что последний фильм про Робокопа вышел в 2014 году и с треском провалился, сегодня сложно найти человека, который не был бы знаком с этим киногероем, дизайн которого стал поистине легендарным.
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