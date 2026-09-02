Алексей Чекунков: стратегия развития Дальнего Востока базируется на трех направлениях

Председатель правительства России Михаил Мишустин подпишет стратегию развития Дальнего Востока до 2036 года, сообщил на сессии «Будущее — предвидеть или создавать? Стратегия развития Дальнего Востока» в рамках ВЭФ министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.