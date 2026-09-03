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SPORT24.ru

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Слуцкий рассчитывает продолжить тренерскую карьеру на профессиональном уровне

Слуцкий рассчитывает продолжить тренерскую карьеру на профессиональном уровне

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий выразил надежду продолжить работать в профессиональном футболе.

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