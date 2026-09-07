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FiNE NEWS

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Китайский импорт угрожает потерей 300 тыс. рабочих мест в металлургии ЕС к 2026 году

Металлургическая отрасль Евросоюза сталкивается с риском сокращения до 300 тысяч рабочих мест к концу 2026 года, что связано с усилением влияния Китая на европейском рынке поставок.

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