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"Росгосстрах": самые редкие выплаты по ОСАГО — за поврежденные ларьки, заборы и животных

"Росгосстрах": самые редкие выплаты по ОСАГО — за поврежденные ларьки, заборы и животных

Почти 115,5 тысяч страховых случаев по ОСАГО урегулировал "Росгосстрах" за 6 месяцев этого года. Около 97% заявлений пришлось на ущерб транспортным средствам.

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