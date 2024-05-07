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Политолог Казаков: с помощью ТЯО РФ сдерживает дальнейшие противоречия с Западом

Политолог Казаков: с помощью ТЯО РФ сдерживает дальнейшие противоречия с Западом

Цель планируемых учений Вооруженных сил России с применением нестратегического ядерного оружия - сдержать дальнейшее усугубление противоречий с Западом после заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину, а также главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по РФ британским оружием.

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