Политолог Казаков: с помощью ТЯО РФ сдерживает дальнейшие противоречия с Западом

Цель планируемых учений Вооруженных сил России с применением нестратегического ядерного оружия - сдержать дальнейшее усугубление противоречий с Западом после заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину, а также главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по РФ британским оружием.