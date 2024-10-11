Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 670 подписчиков

Вучич добился смягчения формулировок и подписал декларацию по Украине

Вучич добился смягчения формулировок и подписал декларацию по Украине

Пункты, направленные против России, удалось сгладить по инициативе сербского лидера.Президент Сербии Александр Вучич отказался подписывать исходную версию декларации саммита государств Юго-Восточной Европы по Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх