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Парламентская газета

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Кто готовит приход нового Гитлера для Европы

Кто готовит приход нового Гитлера для Европы

Сегодня есть опасность повторения истории конца 1920-х годов, когда Германия, потерпевшая сокрушительное поражение в Первой мировой войне, была профинансирована западными спонсорами — США, Францией, Великобританией — для ускоренной милитаризации страны.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
И для начала он будет пророссийским, подняв экономику за счет  наших энергоресурсов завоюет Европу. А потом как обычно - поход на Восток...
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