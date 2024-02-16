Кто готовит приход нового Гитлера для Европы

Сегодня есть опасность повторения истории конца 1920-х годов, когда Германия, потерпевшая сокрушительное поражение в Первой мировой войне, была профинансирована западными спонсорами — США, Францией, Великобританией — для ускоренной милитаризации страны.
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