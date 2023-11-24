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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Северстали» одна победа в основное время за 8 матчей. «Амур» – фаворит за 2.27

«Амур» примет «Северсталь» во Владивостоке в регулярном чемпионате КХЛ. Клуб из Череповца одержал всего одну победу в основное время в 8 последних матчах.

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