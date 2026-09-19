Новое космическое оружие США: контроль, сдерживание, защита

МОСКВА (ИА Реалист). 14 сентября министр военно-воздушных сил США Трой Мейнк на конференции Air, Space & Cyber в Мэриленде заявил, что Соединенные Штаты обладают на орбите «оружием для контроля космического пространства, способным защитить объединенные силы от враждебных действий противника».
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