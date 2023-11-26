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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Ак Барса» о тренерском штабе: «Билялетдинов берет удар на себя. Он работает круглые сутки, все досконально разбирает»

В последних 8 матчах у казанцев 6 поражений, общая разница шайб на отрезке – 12:19.  – Может, вам тренерский штаб усилить? – Мы такое уже делали, когда приглашали при Дмитрии Квартальнове в штаб Майка Пелино, и с ним улучшились показатели по большинству.

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