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Алтай вошел в число самых популярных направлений для дружеских поездок

Алтай вошел в число самых популярных направлений для дружеских поездок

Первое место занял Краснодарский край Алтай оказался одним из самых популярных направлений в России для путешествий в компании друзей.

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