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Автоэксперт перечислил главные ошибки водителей при шиномонтаже

Автоэксперт перечислил главные ошибки водителей при шиномонтаже

При самостоятельной замене колес на автомобиле некоторые водители пренебрегают техникой безопасности, экономят на балансировке и совершают другие ошибки, которые могут быть вредны для машины и представлять опасность для других участников движения.

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