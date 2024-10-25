Автоэксперт перечислил главные ошибки водителей при шиномонтаже

При самостоятельной замене колес на автомобиле некоторые водители пренебрегают техникой безопасности, экономят на балансировке и совершают другие ошибки, которые могут быть вредны для машины и представлять опасность для других участников движения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии