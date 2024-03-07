Более 6 тонн гуманитарной помощи передали на фронт жители Ямала

Как отметила руководитель Волонтерского центра «Единой России» на Ямале Анастасия Казанцева, автомобиль с благотворительной поддержкой уже выехал из Салехарда, и после дозагрузки в Новом Уренгое, Муравленко и Губкинском отправится в сторону передовой.
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