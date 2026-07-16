В Прикамье 10 поездов изменят маршруты из-за схода с рельсов грузовых вагонов

В Пермском крае 10 поездов проследуют изменённым маршрутом в связи с восстановительными работами на перегоне Кишерть — Шумково после схода с рельсов грузовых вагонов, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.
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