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В Прикамье 10 поездов изменят маршруты из-за схода с рельсов грузовых вагонов

В Прикамье 10 поездов изменят маршруты из-за схода с рельсов грузовых вагонов

В Пермском крае 10 поездов проследуют изменённым маршрутом в связи с восстановительными работами на перегоне Кишерть — Шумково после схода с рельсов грузовых вагонов, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

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