Фьюри: только я могу остановить Усика от тотального доминирования в Европе

Британский боксёр-тяжеловес Тайсон Фьюри в преддверии боя за звание абсолютного чемпиона мира по боксу с украинцем Александром Усиком заявил, что лишь он сможет остановить Усика от домирования на континенте.
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