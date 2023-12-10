Кубанский боксер Евгений Тищенко стал чемпионом мира по версии WBA

Кубанский боксер Евгений Тищенко стал чемпионом мира по версии WBA32-летний российский боксер Евгений Тищенко на турнире в Дубае завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
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