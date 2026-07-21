Владимир Буевич

Иранцы уже договаривались с американцами, и не раз. Что из этого в результате вышло мы видим. Им веры нет. Наобещают что угодно, а сами хохлов вооружат до зубов, вплоть до современной баллистики, гейропейцы тоже не отстанут, также будут усиливать свои армии. Санкции не снимут, так для виду что-0то незначительное отменять с остальным будут тянуть резину. А потом (лет через пять или шесть) отменят все договоренности и будет снова война, только уже совсем другая и не только с хохлами но и с поляками и прибалтами. Так что никаких договоренностей по Украине, да еще как и хотят хохлы без Украины. Не будет нынешней Украины не нужны будут и никакие договоренности.