Визит директора ФБР США Кэша Пателя в Россию, запланированный на 14-15 октября, рискует стать главной геополитической сенсацией года.
"Тайный ультиматум Трампа": Инсайдер узнал, зачем директор ФБР летит в Россию
Комментарии
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Владимир Буевич
Иранцы уже договаривались с американцами, и не раз. Что из этого в результате вышло мы видим. Им веры нет. Наобещают что угодно, а сами хохлов вооружат до зубов, вплоть до современной баллистики, гейропейцы тоже не отстанут, также будут усиливать свои армии. Санкции не снимут, так для виду что-0то незначительное отменять с остальным будут тянуть резину. А потом (лет через пять или шесть) отменят все договоренности и будет снова война, только уже совсем другая и не только с хохлами но и с поляками и прибалтами. Так что никаких договоренностей по Украине, да еще как и хотят хохлы без Украины. Не будет нынешней Украины не нужны будут и никакие договоренности.
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1 м.
Владимир Нелюбин
Полностью согласен...А Одесса и все побережье должно быть освобождено от бандерлогов...И не США решать что мы должны освободить от "уродов" на Украине
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1 м.
VG
Valeri Georgiadi
а когда утонул Курск его предшественник директора ФБР США сразу в Сочи прилетел...
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1 м.
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