Разработчики Ready or Not начинают вносить оптимизацию, улучшения и делают умнее ИИ-враговVOID Interactive – разработчики тактического шутера Ready or Not выпустили новый дневник? где сосредоточились на вопросах оптимизации игры и сложности врагов.
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