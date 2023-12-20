За использование беспилотников и пиротехники жителей Пензы ожидают штрафы

На заседании Законодательного собрания были приняты поправки в Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях, предусматривающие введение штрафов для жителей региона, нарушающих запрет на использование беспилотников и применение пиротехники.
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