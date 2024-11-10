Рогов: Зеленский зачищает документы по военным расходам после победы Трампа

Окружение украинского лидера Владимира Зеленского после победы Дональда Трампа на выборах в США поспешно "зачищает" документы, которые могут свидетельствовать о фактах хищения западных средств, предоставленных Киеву.
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