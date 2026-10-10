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Регионы России

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Операторы связи зафиксировали существенное снижение мошеннических звонков в России

Операторы связи зафиксировали существенное снижение мошеннических звонков в России

За первые девять месяцев 2026 года операторы мобильной связи в России отметили заметное снижение числа потенциально опасных звонков от мошенников.

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