В Херсонской области сотрудники Госавтоинспекции совместно с Министерством здравоохранения провели ряд обучающих занятий для ЮИДовцев

Отряды ЮИД (Юный инспектор движения) - одно из самых массовых детских движений в России. Юные инспектора движения изучают правила безопасного поведения на дорогах, правила оказания первой медицинской помощи, ведут пропагандистскую работу среди сверстников, помогают сотрудникам Госавтоинспекции в проведении социально значимых акций и кампаний.
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