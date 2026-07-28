Чубайс не намерен возвращать России 5,5 млрд рублей по проекту гибких планшетов

Сбежавший из России бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс и ещё несколько ответчиков подали кассационные жалобы на решение Арбитражного суда Москвы и постановление апелляционной инстанции по делу о взыскании 5,5 млрд рублей убытков, связанных с проектом гибких планшетов Plastic Logic.
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