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Аргументы и Факты

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Выбили мозг ВСУ: Киев погрузился во мрак, люди бегут из города

Выбили мозг ВСУ: Киев погрузился во мрак, люди бегут из города

В Киеве и его пригородах зафиксированы очередные отключения электроэнергии. На фоне проблем со светом в украинской столице резко вырос спрос на советские керосиновые лампы, а власти призывают запасаться продуктами, водой и пауэрбанками.

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