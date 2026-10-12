Выбили мозг ВСУ: Киев погрузился во мрак, люди бегут из города

В Киеве и его пригородах зафиксированы очередные отключения электроэнергии. На фоне проблем со светом в украинской столице резко вырос спрос на советские керосиновые лампы, а власти призывают запасаться продуктами, водой и пауэрбанками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Зеленский в истер...
- ЮШ Ракеты вышли на ц...
- В Кремле прокомме...
Киев такой красивый город... Киiве мiй.... КИЕВ РУССКИЙ ГОРОД. КИЕВ НУЖНО БРАТЬ, пока западэнськое жЫдо-бандэрье его не уничтожило... Очень люблю Киев...