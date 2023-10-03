Всероссийский фестиваль «Книжный маяк Петербурга» продет в седьмой раз

В Санкт-Петербурге с 6 по 8 октября пройдет VII Всероссийский фестиваль «Книжный маяк Петербурга». Участие в фестивале примут ведущие российские писатели, журналисты, музыканты, мыслители, поэты, предприниматели и деятели культуры.
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