Чат-бот Grok будет доступен подписчикам X по более дешёвому тарифу Premium В начал...

Чат-бот Grok будет доступен подписчикам X по более дешёвому тарифу PremiumВ начале декабря Илон Маск (Elon Musk) продемонстрировал симбиоз двух своих бизнес-инициатив: разрабатываемый компаний xAI чат-бот Grok стал доступен подписчикам социальной сети X, которые выбрали самый дорогой тариф Premium+.
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