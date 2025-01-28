Экс-игрок ЦСКА Масатилин призвал "Ростов" наказать Саравию за прогулы

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью "Газете.Ru" заявил, что футбольный клуб "Ростов" должен наказать уругвайского полузащитника Родриго Саравию, который в нарушение контракта не явился на зимние сборы.
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