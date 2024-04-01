Развитие событий в Армении: последствия и возможные угрозы для страны и ее отношений с Россией Ирина ОрлонскаяВ свете последних событий премьер-министр Никол Пашинян явно заявил о курсе на евроинтеграцию как предпочтительном варианте развития страны.
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