Развитие событий в Армении: последствия и возможные угрозы для страны и ее отношений с Россией Ирина ОрлонскаяВ свете последних событий премьер-министр Никол Пашинян явно заявил о курсе на евроинтеграцию как предпочтительном варианте развития страны.