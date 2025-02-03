«Аэрофлот» ждет в 2025 году повышения стоимости билетов на уровне инфляции

Группа «Аэрофлот» ждет в текущем году увеличения стоимости билетов на уровне инфляции, пишут «РИА Новости», ссылаясь на сообщения генерального директора группы Сергея Александровского в рамках его интервью телеканалу «России 24».
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