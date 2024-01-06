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В Киеве сравнили Украину с отходящим от наркоза пациентом: “Открытая операция продолжается”

В Киеве сравнили Украину с отходящим от наркоза пациентом: “Открытая операция продолжается”

Экономист Алексей Кущ 6 января заявил, что финансовая помощь Запада сравнима анестезией для Украины, а если она прекратится, то страну настигнут разрушительные последствияАлексей Кущ, киевский экономист, оценил перспективу Украины без западной поддержки.

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