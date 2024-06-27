Сотрудники Госавтоинспекции при поддержке члена Общественного совета при УМВД региона организовали для детей в санаторно-оздоровительном лагере «Строитель» интерактивные занятия по Правилам дорожного движения

Интерактивное занятие прошло в рамках акции "Каникулы с Общественным советом" при поддержке члена Общественного совета при УМДВ России по Ивановской области Елены Козловой и специалистов мобильного комплекса «Лаборатория безопасности» регионального ресурсного центра по профилактике дорожно-транспортного травматизма.