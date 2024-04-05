США признали своё поражение в Красном море: Вашингтон заговорил о переговорах с хуситами

Признание США хуситов террористической группировкой оказывает "дополнительное давление" на организацию "Ансар Аллах" и теоретически, конечно, может препятствовать нападениям хуситов на корабли в Красном море, но в конечном итоге с ними нужно договариваться дипломатическим путём.