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Названы города и регионы, где семейную ипотеку можно получить с детьми любого возраста

С 1 июля программа семейной ипотеки под 6% годовых распространится не только на семьи с детьми до шести лет, но и на жителей малых городов, регионов с низким уровнем строительства и людей, которые планируют построить собственное жилье.

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