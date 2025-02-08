Ученые создали «умный» асфальт, способный самостоятельно восстанавливаться

Современные технологии стремительно развиваются, и одна из самых интересных новинок в области дорожного строительства – это самовосстанавливающийся асфальт, разработанный международной группой учёных из Университета Суонси и Королевского колледжа Лондона в сотрудничестве с чилийскими исследователями.
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