Компания Huawei завершила строительство крупнейшего научного центра в Шанхае

Китайская корпорация Huawei завершила реализацию своего масштабного проекта Qingpu, который включает в себя новый исследовательский комплекс Huawei Lianqiu Lake R&D Center площадью более 10,5 миллионов квадратных метров.
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