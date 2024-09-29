Психолог Оболонская: четыре техники помогут избежать истощения и выгорания

Есть несколько базовых правил, которые помогут избежать истощения и выгорания на работе. Среди них внесение отдыха в список обязательных дел, обозначение четкой границы между работой и отдыхом, фокусировка на мелочах в перерывах в рабочие будни и расслабление тела.