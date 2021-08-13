В бундестаге рассказали, когда ожидают запуска «Северного потока — 2»

Официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» в комитете бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре в беседе с «Известиями» заявил, что в партии ожидают ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» до конца 2021 года.