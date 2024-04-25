Победа теннисистов.

19 апреля наши ребята приняли участие в областных финальных соревнованиях по настольному теннису среди детей и юношества, занимающихся в группах и секциях по месту жительства среди мальчиков 2010-2012 гг.
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