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Победа теннисистов.

Победа теннисистов.

19 апреля наши ребята приняли участие в областных финальных соревнованиях по настольному теннису среди детей и юношества, занимающихся в группах и секциях по месту жительства среди мальчиков 2010-2012 гг.

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