В Псковской области готовятся к концерту мотоклуба "Ночные волки"

В Псковской области сейчас идут приготовления к самому масштабному событию лета. Грандиозную программу в 80-ю годовщину освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков обещают байкеры из легендарного клуба "Ночные волки".
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