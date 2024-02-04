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Как проходит экзамен в ГИБДД и сколько раз можно сдавать

Как проходит экзамен в ГИБДД и сколько раз можно сдавать

Перед тем, как курсант получит возможность сдать экзамен на права в ГИБДД, ему предстоит пройти курс обучения в автошколе, предварительно пройдя медицинское обследование на наличие противопоказаний по состоянию здоровья.

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