Как проходит экзамен в ГИБДД и сколько раз можно сдавать

Перед тем, как курсант получит возможность сдать экзамен на права в ГИБДД, ему предстоит пройти курс обучения в автошколе, предварительно пройдя медицинское обследование на наличие противопоказаний по состоянию здоровья.
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