Прокуратура контролирует проверку по смертельному ДТП с мотоциклом в Липецке

В ночь на 5 мая в районе дома №7а на улице Кривенкова в Липецке разбились двое парней на мотоцикле. Погибшим было 21 и 20 летВ ночь на 5 мая в районе дома №7а на улице Кривенкова в Липецке разбились двое парней на мотоцикле.