Прокуратура контролирует проверку по смертельному ДТП с мотоциклом в Липецке

В ночь на 5 мая в районе дома №7а на улице Кривенкова в Липецке разбились двое парней на мотоцикле. Погибшим было 21 и 20 летВ ночь на 5 мая в районе дома №7а на улице Кривенкова в Липецке разбились двое парней на мотоцикле.
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