ЗАГС Калуги назвал количество новорожденных и свадеб

За шесть дней, с 22 по 27 июля в Калуге было зарегистрировано рождение 27 девочек и 34 мальчиков, сообщает городской ЗАГСЗа шесть дней, с 22 по 27 июля в Калуге было зарегистрировано рождение 27 девочек и 34 мальчиков, сообщает городской ЗАГС.