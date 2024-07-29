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Калужские новости

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ЗАГС Калуги назвал количество новорожденных и свадеб

ЗАГС Калуги назвал количество новорожденных и свадеб

За шесть дней, с 22 по 27 июля в Калуге было зарегистрировано рождение 27 девочек и 34 мальчиков, сообщает городской ЗАГСЗа шесть дней, с 22 по 27 июля в Калуге было зарегистрировано рождение 27 девочек и 34 мальчиков, сообщает городской ЗАГС.

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